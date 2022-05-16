رئيس البرلمان العربي: انتخاب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية نقطة تحول في مستقبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:22 صباحاً - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجمهورية الصومال الفيدرالية، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل للصومال خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه، مهنئا السيد حسن شيخ محمود بمناسبه انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الصومالي.

ونوه رئيس البرلمان العربي، بحسب بيان للبرلمان اليوم، بأهمية أن يكون هذا الحدث التاريخي نقطة تحول في مستقبل الصومال وشعبه وأن يكون منطلقا لتسريع وتيرة التنمية والتطور والازدهار والإعمار، للعبور بالبلاد من مرحلة الأزمة والصراع، والوصول إلى صومال موحد، إيذانا بعهد جديد تسوده قيم التآخي والمحبة والسلام.