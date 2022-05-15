التحالف الدولي: قدمنا 219 مليون دولار مساعدات للقوات المشتركة بالعراق وسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 11:23 مساءً - أكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي أن قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب" قدمت ما يعادل 219 مليون دولار من المساعدات إلى القوات الشريكة في العراق وسوريا خلال الربع الأول من السنة المالية 2022 من خلال البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش.

وأوضح التحالف - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد أن البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش عبارة عن اعتماد أمريكي لكل سنتين مخصص لسد الفجوات في قدرات القوة الشريكة لضمان هزيمة داعش الدائمة.

وأضاف البيان، أن البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش قدم منذ عام 2014، أكثر من 8.9 مليارات دولار من المساعدات، تشمل عمليات نقل المعدات المركبات العسكرية المصفحة والرافعات الشوكية وسيارات الإسعاف وشاحنات السحب وصهاريج الوقود والميا،ه بالإضافة إلى معدات الاتصالات وأنظمة مراقبة الحركة الجوية والأسلحة.

يذكر أنه تم تشكيل التحالف الدولي ضد داعش في عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويلتزم أعضاء التحالف الدولي جميعاً بإضعاف تنظيم داعش وإلحاق الهزيمة به.