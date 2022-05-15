"غاز بروم" تضخ الغاز عبر أوكرانيا بالكمية المعتمدة
أعلنت شركة "غاز بروم" الروسية، اليوم، أنها تضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالحجم الذي تؤكده السلطات الأوكرانية عند 64.9 مليون متر مكعب ليوم أمس، 14 مايو.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن الممثل الرسمي للشركة، سيرغي كوبريانوف، قوله: أن محطة "سوخرانوفكا" الأوكرانية لاستقبال الغاز الروسي قد رفضت طلب تمرير الغاز عبرها مرة أخرى، حيث تم تأكيد عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية من خلال منفذ واحد فقط هو محطة "سوجدا".
وصرحت شركة "غاز بروم" أن نقل جميع كميات الغاز المطلوبة عبر تلك المحطة أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية، بينما تقوم شركة "غاز بروم" بتنفيذ جميع الالتزامات تجاه المستهلكين الأوروبيين، وتدفع خدمات النقل بالكامل.
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