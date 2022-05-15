الحكومة العراقية تؤكد أهمية تركيز عمل الناتو على تطوير قدرات القوات العراقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 06:28 مساءً - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أهمية تركيز عمل الناتو على تطوير قدرات القوات العراقية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي إن الأعرجي استقبل قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق، الفريق جيوفاني لانوتشي، والوفد المرافق له.

وقدم الأعرجي وفق البيان التهنئة لقائد بعثة الناتو الجديد، متمنياً له النجاح في مهامه، ومشدداً على أهمية تركيز عمل البعثة على تطوير قدرات القوات العراقية وإنجاح مهمة تدريبها.

وجرى خلال اللقاء، بحث ملف مخيم الهول الحدودي، والتأكيد على أهمية الإسراع في غلق هذا الملف وفقاً للبيان.

من جانبه شدد الفريق جيوفاني، على أهمية الاستمرار بمواجهة تهديدات عصابات داعش الإرهابية، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار عاملان مهمان بالنسبة للعراق والمنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن العراق، مقتل 9 عناصر من داعش وضبط أحزمة بضربة جوية استهدفت نفقاً تحت الأرض في جبال محافظة نينوى.

وفي بيان، قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية: "في عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، رصدت مفارز الوكالة في ناحية المحلبية في جبال عداية ضمن محافظة نينوى أحد الأنفاق المهمة التي تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية.