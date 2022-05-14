ملك الأردن: نجدد التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الراسخة مع دولة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 09:28 مساءً - قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم السبت، العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب العاهل الأردني، عن أحر التعازي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والأسرة الحاكمة والشعب الإماراتي بهذا المصاب الجلل، سائلا الله جل وعلا أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وشدد خلال تقديمه العزاء، على أنه فقد أخا عزيزا برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفقدت الأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، نذر حياته لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وقيادة مسيرة الإنجاز والتقدم والازدهار فيها، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، والسعي لتحقيق السلام في المنطقة والعالم، ومساندة الأردن ودعمه في جميع الظروف.