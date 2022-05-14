الرئيس اللبنانى يدعو مواطنيه إلى المشاركة بكثافة فى الانتخابات غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 08:23 مساءً - دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اللبنانيين إلى المشاركة في الانتخابات بكثافة، والتعبير عن رأيهم، واختيار من يثقون بهم للدفاع عن حقوقهم.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى اللبنانيين مساء اليوم عشية موعد الانتخابات النيابية، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعبر وسائل التواصل.

ودعا رئيس الجمهورية إلى وقف خطاب الكراهية، وشعارات التحريض، ووقف فبركة الإشاعات، وتخويف المواطنين من بعضهم البعض- على حد وصفه، مستنكرًا انتشار المال السياسي في الانتخابات التي تجري غدًا.