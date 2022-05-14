بايدن يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلن البيت الأبيض مساء اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

واليوم، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعًا اليوم، في قصر المشرف بأبو ظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة، أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات راجيًا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.