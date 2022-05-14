الجيش اللبناني ينتشر في أنحاء البلاد لحفظ الأمن في الانتخابات النيابية غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 06:28 مساءً - انتشرت قوى الجيش اللبناني ووحداته، اليوم السبت، على كافة الأراضي اللبنانية لحفظ أمن العملية الانتخابية المقررة غدًا ولضمان سلامة إجرائها.

ودعت قيادة الجيش اللبناني جموع المواطنين إلى التعاون والالتزام بتعليمات القوى الأمنية التي تتولى تأمين البلاد خلال فترة الانتخابات.

وكان قائد الجيش اللبناني العماد، جوزاف عون، قد أكد أن الجيش جاهز تمامًا لمهمة المشاركة في تأمين الانتخابات النيابية، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وما يعنيها هو إتمام العملية الانتخابية بنجاح وديموقراطية.

واستنكر العماد عون انطلاق حملات تستهدف المؤسسة العسكرية لمشاركتها في عملية التحضير للانتخابات، مؤكدًا أن الجيش يقف على الحياد وليس طرفًا في هذا الاستحقاق إطلاقًا، ولا يقف إلى جانب أية جهة ضد أخرى.

وأوضح أن الجيش يتدخل عند حصول مشكلات أو احتكاك لمنع تفاقم الوضع، داعيًا الأطراف المعنيين بالانتخابات إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون مع المؤسسة العسكرية لإنجاز هذا الاستحقاق بهدوء وديموقراطية.