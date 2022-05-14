الذهب ينخفض ويسجل خسائر للأسبوع الرابع
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% عند الإغلاق، مُحققة رابع أسبوع متتالي من الخسائر، بفعل الارتفاع القوي للدولار مع أسعار الفائدة الأمريكية.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض السعر الفوري للذهب 0.7 في المائة إلى 1808.89 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 4 فبراير عند 1798.86 دولار، وقد انخفض بنحو 4 في المائة هذا الأسبوع.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 1808.20 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى.. ارتفعت الفضة الفورية 1.6 في المائة إلى 20.98 دولارًا للأونصة، لكنها انخفضت بنحو 6 في المائة هذا الأسبوع، وهي أكبر نسبة منذ أواخر يناير.
وتراجع البلاتين 0.8 في المائة إلى 936.51 دولار، وزاد البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1936.83 دولار بعد أن هبط أكثر من 8 في المائة الخميس.
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