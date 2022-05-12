موريتانيا تطلق حملة لتطعيم أكثر من نصف مليون شخص ضد كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 11:23 مساءً - أطلقت موريتانيا، اليوم الخميس، حملة للتطعيم تستهدف تطعيم أكثر من نصف مليون شخص ضد فيروس كورونا.

واعطى وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، من مدينة روصو جنوب البلاد إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس، والتي تستمر لمدة أسبوع.

وقال المختار ولد داهي - في تصريحات صحفية - إن هذه الحملة تنطلق بالتزامن في جميع المحافظات الموريتانية وتستمر حتى يوم 18 مايو الجاري.. مشيرا إلى أن الفيروس، مثل اختبارا عصيبا للصحة في كل العالم، وامتحانا اقتصاديا وتنمويا قويا، احتاج النجاح فيه الكثير من المسؤولية والتضحية.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي مواصلة واستكمالا للحملات السابقة للقاح، التي أطلقها القطاع الصحي منذ اللحظات الأولى لتوفر إمكانية الحصول على اللقاحات، والتي كانت نتائجها مشجعة، رغم أنها ليست كافية، إذ بلغت نسبة المستفيدين 37% من المستهدفين و24% من السكان.

وقال إن قرابة 3 ملايين موريتاني من مختلف الأعمار والمناطق ومنهم مسنون ومصابون بأمراض مزمنة لمَّا يتلقوا جرعات التلقيح بعد، كما لازالت الجائحة تتربص الدوائر وتحصد الأرواح عبر العالم، داعيا إلى الإقبال المكثف على مراكز التلقيح لحماية كل المواطنين من خطر الجائحة.