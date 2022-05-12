برئاسة السودان.. بدء أعمال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:28 مساءً - بدات اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الوزاري الأول للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث برئاسة وزير الداخلية السودانى عنان حامد محمد عمر وبمشاركة وفود عربية يمثلون رئاسة الاجهزة العربية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث فى الدول الأعضاء.

واكد مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية جمال الدين جاب الله الذي شارك فى الاجتماع نيابة عن الامين العام للجامعة العربية اكد ان جامعة الدول العربية ودولها الاعضاء تعطي اولوية كبيرة للحد من مخاطر الكوارث من خلال تنفيذ برنامج عمل الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث التى اقرتها القمة العربية والعمل على توفير الإمكانيات الضرورية لمجابهة الكوارث عندما تقع في احدي الدول العربية.

وأضاف جاب الله في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام أنه سيتم وضع الية عربية جماعية للتضامن والتعاون عند حدوث الكوارث فى الدول العربية خاصة وأن الدول العربية أصبح لها باع طويل فى هذا المجال على مستوى المراحل التاريخية الممتدة حيث كانت الدول العربية لها مساهمات قيمة وقوية فى تقديم المساعدات الماطية والمالية للدول المتضررة من الكوارث سواء كانت داخل الاقليم العربي او خارجه.

واعرب ممثل الأمين العام فى كلمته عن أمله فى ان يكون هذا الاجتماع الوزاري الأول بداية حقيقية لتنفيذ الخطة العربية للحد من الكوارث التي أقرتها القمة العربية، مؤكدا أن القادة العرب يولون أهمية كبيرة لهذا الموضوع داعيا الجهات الوطنية المعنية الاسراع بتنفيذ هذه الخطة للحد من مخاطر الكوارث وجابهة التحديات.

وقال ممثل الامين العام للجامعة العربية فى كلمته، إن الاجتماع الوزاري الأول يناقش عددا من البنود المهمة تخص رصد الكوارث الطبيعية ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتحضير للمنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

وأوضح جاب الله أن هذه الدور ة الوزارية تعقد فى ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغييرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة ساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية بالإضافة إلى الكوارث الانسانية مثل النزاعات المسلحة والتى أثرت فى إقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث ان المنطقة العربية تعتبر من اكثر المناطق تضررا بسبب هذه المتغيرات.

ويشارك في الاجتماع ممثلو الدول العربية وعدد من المنظمات العربية والاقليمية والدولية المتخصصة فى مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيراتها.