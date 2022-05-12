السعودية.. إطلاق خدمة زيارة نزلاء السجون عن بعد للأقارب عبر منصة أبشر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلنت المديرية العامة للسجون السعودية ، اليوم (الخميس)، عن إطلاق خدمة زيارة النزلاء عن بعد للأقارب من الدرجة الأولى، بدءًا من الأحد القادم الموافق 14 شوال 1443ه.

وأوضحت المديرية أن التواصل سيكون باتصال مرئي من مواقع مهيأة تقنيًا لطرفي الاتصال داخل مقار السجون في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان.

وأكدت أن مواعيد الزيارة عن بعد ستكون من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 11:30 صباحًا خلال أيام الدوام الرسمي، كمرحلة أولى، وذلك بالدخول إلى منصة أبشر أفراد وحجز موعد.