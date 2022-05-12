سفير الصومال بالقاهرة يحذر من خطورة تفاقم ظاهرة الجفاف في بلاده

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:22 مساءً - حذر السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، من خطورة تفاقم ظاهرة الجفاف التي تعاني منها بلاده وتداعياتها السلبية على أبناء الشعب الصومالي، مطالبا الدول العربية لمساندة ودعم الصومال في مواجهة هذه الأزمة الكارثية التي تهدد ملايين الأبرياء.

جاء ذلك في تصريح له اليوم على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العربي الأول للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث ترأس وفد جمهورية الصومال خلال أعمال الاجتماع.

ودعا مندوب الصومال بالجامعة العربية الى ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية اكثر من أي وقت مضى لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية بالإضافة الى النزاعات المسلحة.

ولفت إلى أهمية وضع خطة طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، داعيا الدول العربية إلى لعب دور فعال في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة المتضررين من الجفاف في بلاده.