وقفة في السفارة الفلسطينية ببيروت للتنديد باغتيال شيرين أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 04:25 مساءً - أقامت سفارة دولة فلسطين في بيروت، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للتنديد بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

شارك في تلك الوقفة ممثلون عن الفصائل الفلسطينية ونقيبي الصحفيين والمحررين اللبنانيين وشخصيات لبنانية حزبية وإعلامية.

وقال نقيب الصحافة، عوني الكعكي، “لم أكن على معرفة شخصية بالشهيدة، لكنني ومن خلال متابعتي لها، كنت أشعر بأن هذه الصحافية الجريئة الصادقة، كانت تتصدى بجسدها لبنادق الجنود الصهاينة، الذين كانوا يعترضونها ويحاولون منعها من أداء مهمتها، لقد تصدت لهم مرارا، مصرة على إتمام واجباتها الصحافية على أكمل وجه”.

أكد أن “هذه الجريمة ليست الأولى التي يرتكبها الصهاينة في حق الفلسطينيين”.

فيما قال نقيب المحررين، جوزف القصيفي، إن ” شيرين أبو عاقلة أعدمت، قتلتها رصاصة قناص صهيوني، اصطادها كما تصطاد العنادل لإخراس صوتها، هكذا تستحصل إسرائيل على صك براءة لجرائمها المتمادية”.

وأوضح السفير الفلسطيني، أشرف دبور، أن “الحقيقة واضحة وضوح الشمس لا لبس فيها، والمطلوب هو الوقوف في وجه هذا العدو ومحاسبته على أفعاله”.