المنفي وويليامز يبحثان تحضيرات المشاورات الليبية في القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:25 مساءً - استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأطْلعت المستشارة الأممية رئيس المجلس الرئاسي على الاستعدادات للقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري.

وأكدت ويليامز التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي والجهود الأممية مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، خاصة الدور الأفريقي في عملية المصالحة الوطنية، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاحها، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.

وجدد المنفي دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبراً أن التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.