بتوجيهات محمد بن زايد.. تعديل مدة الخدمة الوطنية في الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 01:25 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الخميس، تعديل مدة الخدمة الوطنية للمجندين، وذلك تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفقا للتعديل فستصبح مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذكور 11 شهراً للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها فأعلى، و3 سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، كما ستصبح 11 شهراً للمجندات من الإناث.

جاء هذا القرار انطلاقاً من حرص القيادة الإماراتية على تطوير برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتتويجاً لجهود العمل المثمر الذي تم في برنامج الخدمة الوطنية خلال السنوات الماضية والذي حقق نتائج مشرفة.

ويهدف برنامج الخدمة الوطنية بصورته المحدثة إلى زيادة الجرعات التدريبية للمجندين وإدراج مواضيع جديدة لم تكن موجودة سابقاً وزيادة الواقعية في التدريب من خلال تكثيف التطبيقات والتمارين العملية الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المجندين وإكسابهم المزيد من المهارات اللازمة لأداء الواجبات المطلوبة منهم بجدارة واقتدار.