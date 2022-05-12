السلطة الفلسطينية ترفض تسليم إسرائيل الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:28 صباحاً - قال مسؤول فلسطيني بارز، اليوم الخميس، إنه تم رفض طلب إسرائيلي للحصول على الرصاصة التي قتلت مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية القطرية شيرين أبو عاقلة في جنين أمس، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية ستجري تحقيقا مستقلا.

وأضاف حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ”إسرائيل طلبت تحقيقا مشتركا وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين، ورفضنا ذلك“.

وتابع في تغريدة على تويتر: ”أكدنا على استكمال تحقيقنا بشكل مستقل، وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية“.

وقال الشيخ في تغريدته ”كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصه إسرائيلية“.

وأجرت السلطة الفلسطينية تشريحا لجثمان شيرين، وقال مدير معهد الطب العدلي ريان العلي إنه تم استخراج جزء من الرصاصة التي أدت إلى مقتل شيرين بعد إصابتها بالرأس.

ولم يقدم العلي تفاصيل عن نوع الرصاصة أو السلاح الذي أطلقت منه، وقال في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن الأمر يحتاج إلى استكمال الإجراءات في المختبر الجنائي.

وترفض إسرائيل تحميلها مسؤولية قتل أبو عاقلة، وقالت إنها تريد إجراء تحقيقات لمعرفة مصدر الرصاصة التي قتلتها وما إذا كانت من الجيش الإسرائيلي أو مسلحين فلسطينيين.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ”نحن باشرنا التحقيق وشكلنا فريقا مهنيا مختصا لبحث ظروف مقتل الصحفية ⁧‫شيرين أبو عاقلة⁩ وسنصل إلى الحقيقة“.

وأضاف في تغريدة على تويتر ”لا نستبعد أيا من الفرضيات“.