الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في شمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:28 مساءً - أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وتابع بيان الخارجية الإماراتية، تعرب الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على موقف دولة الإمارات الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، من هذه الهجمات الآثمة.

كما أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن خالص تعازيه لحكومة جمهورية مصر العربية، ومواساته لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، “متمنيا بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار”.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة، استشهاد ضابط و4 جنود، وإصابة جنديين آخرين، خلال عملية عسكرية في منطقة شمال سيناء.

ولاحق رجال القوات المسلحة خلال المدة من السابع من مايو الجاري وحتى اليوم، عددا من العناصر الإرهابية والتكفيرية في المناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية.

ونفذت القوات الجوية ضربة عسكرية يوم السابع من مايو الجاري، أسفرت عن تدمير عددا من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعي تابعة للعناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 9 عناصر تكفيرية.