حكومة إقليم كردستان تؤكد استمرار التفاوض مع بغداد لإجراء الانتخابات بموعدها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، استمرار المفاوضات مع الحكومة في بغداد بشكل جيد، مؤكدا منح الحكومة جميع المعلومات المطلوبة.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن “هنالك بعض الواردات الداخلية غير النفطية ومنها الرسومات والضرائب والمعابر لا تصل بشكل كامل إلى الإقليم”.

وأضاف أن الانتخابات في إقليم كردستان يجب أن تُجرى بموعدها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعملية الديمقراطية وعلى الأحزاب الالتزام بذلك.

وبشأن المباحثات مع بغداد، ذكر بارزاني، أن المفاوضات مع الحكومة ببغداد مستمرة ومنحناها جميع المعلومات المطلوبة، لافتًا إلى أن لجان التفاوض الحكومية أو الحزبية الذين ذهبوا لبغداد قدموا جميع المعلومات.