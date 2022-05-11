البرلمان العراقي: دعم جهاز مكافحة الإرهاب في الموازنة القادمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 06:28 مساءً - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، استمرار البرلمان في تقديم الدعم الكامل والمطلق لجهاز مكافحة الإرهاب بغية مواصلة جهوده في بسط الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال الزاملي ـ في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم (الأربعاء) ـ إن البرلمان يدعم جهاز مكافحة الإرهاب في الموازنة القادمة من أجل الاستمرار في تطوير قدراته العسكرية مهامه القتالية والأمنية في مختلف المجالات في البلاد.

وأكد نائب رئيس النواب العراق نجاح الجهاز في مكافحة الإرهاب بمساعدة الأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد، داعيا الجهاز الأمني إلى بذل المزيد من الجهود من أجل مكافحة المخدرات والقضاء عليها بشكل نهائي في العراق.

من جانبه، كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية عبر تنفيذ عمليات استباقية ساهمت في قتل واعتقال قيادات الصف الأول في تنظيم (داعش) الإرهابي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مستعد لتنفيذ الواجبات الأمنية لملاحقة تجار المخدرات تنفيذا لقرارات القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وشدد الساعدي على ضرورة توفير البرلمان والحكومة الدعم اللازم للجهاز حتى يتمكن من تعزيز قدراته الأمنية لملاحقة تجار المخدرات وبسط الأمن في البلاد.

كما أكد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن مؤتمر مراكش يمثل فرصة لتعزيز مسارات العمل الجماعي ضد أشكال الإرهاب.

وقال الصحاف في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العراق سيشارك تجربته في مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف، خلال مؤتمر مراكش للتحالف الدولي لهزيمة عصابات داعش الإرهابية، المنعقد في المملكة المغربيّة.

وأوضح أن المؤتمر يقوم على تعزيز هزيمة العصابات الإرهابيّة ويعتمد ذلك على بناء قدرات الدول داخليا، مبينا أن "جهود الدول أصبحت بارزة في تحقيق التكامل في مواجهة خطر العصابات".

وأشار إلى أن المؤتمر سيوفر فرصة متعددة الأطراف لتحديد أولويات الدول إزاء مظاهر الإرهاب والعنف التي تشهد ارتفاعاً في وتائرها في العديد من الدول، مؤكداً أن العراق يعبّر عن رؤيته في أن المؤتمر يمثِّلُ فرصة نشطة لتعزيز مسارات العمل الجماعي ضد أشكال وصور الإرهاب في العالم".