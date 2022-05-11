العراق يدين مقتل الصحفية شيرين أبو عقلة ويؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 05:22 مساءً - أدانت سفارة العراق في الأردن، اليوم الأربعاء، جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقالت السفارة في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) "ندين بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني وأسفرت عن استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في تحدٍ سافر للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف التي تحرّم استهداف الطواقم الإعلامية تحت أي ظرف كان".

وأضافت أن "الجريمة البشعة هذه تضاف الى سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة، ضاربا عرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية التي تصب في جانب الشعب الفلسطيني".

وجدد السفارة التأكيد على موقف العراق الرسمي والشعبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق الذي عانى الكثير ودفع ضريبة نضاله في سبيل تحرير أرضه.