العراق يدين القصف الإيراني في أربيل بإقليم كردستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 03:28 مساءً - أدانت حكومة العراق، اليوم الأربعاء، القصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل، بإقليم كردستان.

وجددت في بيان لها اليوم، التأكيد على ألا تُستخدم الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار.

كما شددت على “أهمية الإرتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات لاسيما الأمنيّة منها، بما يحفظ سيادة العراق ويعززُ أمن وأستقرار المنطقة”.

جاء ذلك، ردا على قصف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، منطقة شمالي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مستهدفا ما وصفه التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه قواعد إرهابية.

وأفادت وسائل إعلام كردية عراقية أن قذيفة مدفعية سقطت في قرية بمنطقة سيدكان قرب الحدود الإيرانية، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرقي أربيل.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن الحرس الثوري استهدف في وقت سابق مسلحين أكرادا إيرانيين متمركزين في شمال العراق.

ونقل موقع رووداو الإخباري ومقره أربيل عن مسؤول محلي قوله إن قذائف كانت تسقط في المنطقة من حين لآخر في السابق.

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق، إن هجوم مارس/ آذار استهدف مناطق سكنية مدنية فحسب، وليس مواقع تابعة لدول أجنبية، ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق.