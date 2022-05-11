بيان قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة لإدانة اغتيال الصحفية شيرين ابوعاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:28 مساءً - ​أدان د.سعيد ابوعلي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، بأشد العبارات هذه الجريمة الجديدة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 11 مايو 2022، بمخيم جنين، وذلك في نطاق العدوان المستمر و الاستهداف المتواصل لمحافظة جنين و حرب الاحتلال المعلنة المتصاعدة على الشعب الفلسطيني ..هذه الجريمة البشعة باغتيال الصحافية القديرة شيرين ابوعاقلة التي تستهدف فيما تستهدف وأد صوت الحق و الحقيقة ..صوت الحرية و الدفاع عن قضايا العدل و العدالة الإنسانية.. ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة، بكل ما تمثله من أركان كجريمة حرب و انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، لقد فقدت فلسطين وأسرة الصحافة كما الحركة النسوية الفلسطينية و العربية باستشهاد شيرين ابوعاقلة صحافية ومناضلة ..وقامة إعلامية وطنية كبيرة، نتقدم باحر التعازي لعاءلتها و لأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية و قناة الجزيرة للمرأة و كل أبناء الشعب الفلسطيني..و ندعو بالشفاء العاجل و الكامل للصحفي علي السمودي الذي اصيب مع شيرين بجراح بالغة.