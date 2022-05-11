الأردن يدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:28 مساءً - أدانت الحكومة الأردنيَّة جريمة اغتيال الصحفيَّة الفلسطينيَّة شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم الأربعاء، في جنين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول “ندين هذه الجريمة النَّكراء التي ارتكبت بدم بارد بحق صحفيين يرتدون اللباس الرسمي المميز للصحفيين والاعلاميين”.

وشدَّد الشّبول على أنَّ هذه الجريمة تشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدَّولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدَّوليَّة، التي تنصُّ على وجوب حماية الصَّحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، داعياً المجتمع الدَّولي إلى التحرُّك من أجل حماية الصَّحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وأعرب الوزير الأردني عن خالص مواساته وتعازيه إلى الصَّحفيين والإعلاميين حول العالم، وإلى أسرة الفقيدة وعائلتها بهذه الفاجعة.