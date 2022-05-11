محمود عباس يهاتف مدير مكتب ”الجزيرة” في فلسطين معزيا باستشهاد أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:22 صباحاً - هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، مدير مكتب "الجزيرة" في فلسطين وليد العمري، معزيا باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي ارتقت اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأعرب سيادته، خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تعازيه لعائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها وللأسرة الصحفية، سائلا الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وزملاءها الصبر والسلوان.

وقال سيادته، باستشهاد الصحفية أبو عاقلة، فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.