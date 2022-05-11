أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يطالبون بالتحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:25 صباحاً - أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن صدمتها من استشهاد مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين.

ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدة ضرورة ضمان سلامة وحماية الصحفيين.

وأدان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توماس نيدز، اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال.

وطالب أيضًا بفتح تحقيق لكشف المتورطين.

وفيما أدانت وزارة الخارجية البريطانية الحادث. طالب سفير لندن لدى إسرائيل بفتح تحقيق عاجل حول حادث الاغتيال.

ومن جانبها، أعلنت النيابة العامة الفلسطينية أنها باشرت إجراءات التحقيق في جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفية شيرين أبو عاقلة، واستهداف الصحفي علي السمودي في مخيم جنين.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أنها ستتابع القضية من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.