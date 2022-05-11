أبو الغيط يُدين مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:25 صباحاً - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص إسرائيلي، مؤكداً أن ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مر الكرام وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً.

وأعرب عن تعازيه لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنيا الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن الأمين العام تأكيده أن الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال الذي درج علي ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى إلى اسكات الصوت الفلسطيني؛ محملاً الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن هذه الجريمة المُفجعة، ومشدداً علي ضرورة معاقبة مرتكبيها الآثمين. ​

واعتبر الأمين العام ان اسم الشهيدة "أبو عاقلة" سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعاً عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الاسرائيلي إلى العالم أجمع .