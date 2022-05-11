استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال اقتحام إسرائيلى لمخيم جنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:22 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح يوم الأربعاء، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أبو عاقلة بعد وقت قصير من إصابتها الحرجة بعد أن تعرضت لرصاصة حي في الرأس.

وكانت "أبو عاقلة" تقوم بتغطية الأحداث في المخيم برفقة مراسل صحيفة القدس ، علي سمودي الذي أصيب هو الآخر بجروح متوسطة بعد إصابته بطلق ناري في الظهر، ووصفت حالته بالمستقرة.

ومن جانبها، قالت قناة الجزيرة، إن "الزميلة شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".

واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة.

وأفادت صحيفة القدس، أن دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة والمخيم من عدة محاور، وتحاصر عدة مناطق حول المخيم.