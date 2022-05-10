محمد حمدان حميدتي: حريصون على تحقيق الوفاق الشامل بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:28 مساءً - أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي حرص الخرطوم على تحقيق الوفاق الوطني الشامل دون إقصاء.

وقال حميدتي، الثلاثاء، لدى مخاطبته العاملين بالأمانة العامة لمجلس للسيادة، بالقصر الجمهوري، إن "هناك جهوداً مكثفة من أجل تحقيق التوافق الوطني لاستقرار البلاد واكمال المرحلة الانتقالية".

وأضاف: "نريد وفاقاً شاملاً لا يقصي أحد باعتبار أن الإقصاء لا يحقق الاستقرار ولن يخدم قضايا الشعب السوداني".

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة إشراك كل ولايات ومحليات البلاد في عملية الحوار، "تحقيقاً لوفاقٍ جامعٍ وشامل".