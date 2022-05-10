الأونروا تشيد بتبرع الكويت بمبلغ مليوني دولار للاجئين الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:22 مساءً - رحبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، بتبرع دولة الكويت بمبلغ مليوني دولار لدعم الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطنيين.

ويضاف التبرع الكويتي الإضافي إلى تبرع سابق بقيمة 10 ملايين دولار للوكالة لعام 2022 دعما لميزانيتها البرامجية الأساسية للخدمات الأساسية التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وسلم سفير الكويت في الأردن، عزيز الديحاني، الشيك الخاص بالتبرع لمدير العلاقات الخارجية بالإنابة تمارا الرفاعي، وذلك في مقر سفارة الكويت بالعاصمة الأردنية عمان.

وقالت المتحدثة باسم “الأونروا” ومدير العلاقات الخارجية بالإنابة تمارا الرفاعي: ” تظهر الكويت للاجئي فلسطين أن دعمها طويل الأمد لا يزال قويا، إن الأونروا ممتنة حقا للكويت حكومة وشعبا على كرمهم وتضامنهم”

وأضافت ، في أوقات الأزمات المالية الحادة مثل الأزمة التي تواجهها الأونروا الآن، فإن هذا التبرع الإضافي موضع ترحيب كبير، وإننا نأمل أن يعمل على تشجيع الشركاء الآخرين على التقدم بالتبرع، موضحةً أن التبرع الكويتي سيوجه إلى الميزانية الأساسية للوكالة وتحسين البرامج التي تقدمها «أونروا» للاجئين الفلسطينيين كالتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وأشارت الرفاعي إلى أن هناك 700 مدرسة في المنطقة تشرف «أونروا» على إدارتها وتطوير برامجها، إضافة إلى 145 مركزا يقدّم الخدمات الصحية للاجئين وخدمات الحماية الاجتماعية، إذ تحرص الوكالة على توجيه أنشطتها إلى اللاجئين الأكثر عوزا.

واشارت الى انه لطالما كانت الكويت شريكا مهما للأونروا وللاجئي فلسطين. ومنذ عام 2000، اقتربت التبرعات المقدمة من الكويت للوكالة من 215 مليون دولار، اشتملت على 65 مليون دولار لعمليات الأونروا الطارئة في سوريا، موضحةً أن هذا الدعم الحيوي من حكومة الكويت والمنظمات التي تتخذ من الكويت مقراً لها مثل المنظمة الخيرية الإسلامية العالمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهلال الأحمر الكويتي يمكن الأونروا من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 5.8 مليون لاجئ من فلسطين في كافة أرجاء الشرق الأوسط.

وقال سفير دولة الكويت لدى المملكة الاردنية الهاشمية عزيز الديحاني ” إن هذا التبرع من حكومة الكويت كان يهدف إلى تعزيز أنشطة وبرامج الأونروا في المنطقة لنحو 5 ملايين لاجئ من فلسطيني، وهو يأتي تماشيا مع التوجيهات الدائمة للقيادة السياسية العليا وبتوجيهات من الحكومة الكويتية”

وأكد الديحاني،في تصريح لوكالة “كونا” الكويتية، ان التبرع الاضافي تأكيدا على موقف دولة الكويت الثابت من دعم القضية الفلسطينية والالتزام بدعم الوضع الإنساني للاجئي فلسطين في المنطقة”.

وأشاد الديحاني، في هذا الإطار، بدور «أونروا» وجهودها في توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، مبينا حرص الكويت على الشراكة مع المنظمات الأممية والتعاون البناء معها بما يحقق أهداف التنمية في المجتمعات.

وتواجه الاونروا تحديات مالية هائلة تهدد قدرتها على المحافظة على جميع الخدمات. وهي تدعو الحكومات والمانحين والشركاء إلى مواصلة دعمهم للاجئي فلسطين الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على الوكالة في تلبية احتياجاتهم اليومية. إن التمويل الكافي للأونروا سيمكنها من تنفيذ مهام ولايتها والمحافظة على كافة الخدمات الحيوية، الأمر الذي يساهم في رفاهية لاجئي فلسطين وشعورهم بالاستقرار.

وتقدم وكالة الامم المتحدة ” الاونرو” الخدمة للاجئين الفلسطينين في مناطق عملها الخمس ( الأردن ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية).