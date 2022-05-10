الجامعة العربية تشارك في مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:25 مساءً - تشارك جامعة الدول العربية في مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل ببعثة برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة السفير أحمد رشيد خطابي.

وصرح رئيس البعثة بأنه في إطار الدعم المتواصل لجامعة الدول العربية للجمهورية اللبنانية، وتلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام أحمد أبو الغيط من وزير الداخلية والبلديات للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في 15 من هذا الشهر تقرر إيفاد بعثة من الجامعة العربية لمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف خطابي أن من المقرر أن تجري البعثة سلسلة من اللقاءات مع الجهات اللبنانية المعنية بإعداد وتنظيم هذه الانتخابات بما فيها هيئة الإشراف على الانتخابات، والمجلس الدستوري، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الخارجية والمجتمع المدني.

وأوضح أنه تم وضع برنامج توزيع جغرافي لأعضاء البعثة في مختلف محافظات وأقضية لبنان لمراقبة مجريات عمليات الاقتراع والعد والفرز ورصد الأجواء الانتخابية في عدد من المراكز الانتخابية طبقاً للقواعد المتعارف عليها ومقتضيات السلوك المعمول بها في نطاق جامعة الدول العربية بشأن الالتزام بالنزاهة والمصداقية وواجب الحياد.

وقال إن البعثة ستقوم بإصدار بيان تمهيدي حول هذه الانتخابات فور انتهائها من عملية المراقبة، على أن تقوم بإعداد تقريرها النهائي الذي سيرفع للأمين العام لجامعة الدول العربية متضمنا ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بهذا الحدث الانتخابي في سياق مواكبة تطلعات الشعب اللبناني في اختيار ممثليه البالغ عددهم 128 نائبًا في مجلس النواب بحسب أحكام دستور البلاد.

الجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية سبق وأن شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية في لبنان. كما راكمت خبرة واسعة في المجال الرقابي الانتخابي، حيث قامت بمراقبة ومتابعة أكثر من 90 من الاستحقاقات الاستفتائية والرئاسية والبرلمانية في بلدان عربية وأجنبية عبر العالم.