الصليب الأحمر: إلغاء زيارات أسرى قطاع غزة بسبب إغلاق حاجز «بيت حانون»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:25 صباحاً - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء زيارة أهالي أسرى قطاع غزة، التي كانت مقررة اليوم لسجن “إيشل”، بسبب تمديد الاحتلال إغلاق حاجز بيت حانون “إيرز”.

وقالت اللجنة، في بيان مقتضب، إنها ستبقى على تواصل مع عوائل الأسرى لاطلاعهم على المستجدات، وكانت اللجنة الدولية قد رافقت اهالي اسرى غزة الى زيارة ابنائهم بعد ان قرار الإحتلال باستئناف برنامج الزيارات في آذار/مارس الماضي،

وسبق أن أعلن الصليب الأحمر في جنين، تأجيل زيارة سجن نفحة التي كانت مقررة هذا الأسبوع لأهالي محافظتي جنين ونابلس بسبب الإغلاق من قبل سلطات الاحتلال.

كما أعلن نادي الأسير أنه ونظرا لحالة الإغلاق التي كانت مفروضة على الضفة الغربية فقد تأجلت زيارة أهالي الأسرى في الخليل لسجن عوفر وباقي السجون والتي كانت مقررة هذا الأسبوع إلى إشعار آخر.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة 4500 أسير فلسطيني من بينهم 220 أسيرا من قطاع غزة، جلّهم من أصحاب الأحكام العالية، وقدامى الأسرى.