الإمارات تقرر برنامجا تمويليا لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:28 مساءً - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات قررت برنامجا تمويليا لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، على تويتر، أن الحكومة الاتحادية قررت سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامجا تمويليا لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم (3.13 مليار دولار).

وقالت حكومة دبي، اليوم الإثنين، إنها أسست مكتبا لإدارة الدين العام وعينت راشد علي بن عبود الفلاسي رئيسا تنفيذيا له.

وقالت الحكومة، في بيان، إن المكتب سيدير محفظة الدين العام وسيتولى توفير الاحتياجات التمويلية الحكومية.

وحققت إمارة دبي إنجازاً اقتصادياً مهماً بتصدرها قائمة المدن الجاذبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 2021، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والذي كشف عن نجاح الإمارة في جذب 418 مشروعاً استثمارياً جديداً لتضع دبي في المركز الأول عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، صعوداً من المركز الثالث في العام الماضي.

وأعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن اعتزازه بهذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكداً أنه وغيره من الإنجازات التي توالي دبي تحقيقها في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، تُعدُّ ثمار منظومة عمل متكاملة أسسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووفر لها مقومات النجاح ما أهّل دبي للتمتع ببيئة استثمارية اجتمعت لها كل عناصر الاستقرار والاستدامة، معززةً جاذبيتها كأفضل وجهة للاستثمارات العالمية الباحثة عن فرص النمو والازدهار.