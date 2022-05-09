محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليونان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:25 مساءً - استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم الإثنين، رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وجرت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء اليوناني، وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات واليونان، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف.

ويرافق رئيس الوزراء اليوناني وفد يتكون من وزير التنمية والاستثمار ووزير البيئة والطاقة ووزير حماية المواطن ووزير الصحة والسفير اليوناني لدى الإمارات، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي وعدد من كبار المسؤولين في اليونان.