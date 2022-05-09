عقد الاجتماع الوزاري العربي الأول للوزراء المعنين بالحد من مخاطر الكوارث

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:25 مساءً - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث) الاجتماع الوزاري العربي الأول للوزراء المعنين بالحد من مخاطر الكوارث يوم 12مايو2022 والذي يسبقه اجتماع الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث خلال الفترة من 9-11مايو2022، حيث تنعقد هذه الدورة في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية، بالإضافة الى الكوارث الإنسانية مثل النزاعات المسلحة والتي اثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتعتبر المنطقة العربية من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه المتغيرات.

كما سيتناول الاجتماع بنود هامة ورئيسية تتضمن مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية، متابعة بنود الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتحضير للمنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث، وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.

هذا ويشارك في الاجتماعات عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيراتها.