مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:28 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت تقارير مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم.

وفي غضون ذلك، توالت الدعوات المقدسية التي تحث على شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

يذكر أن شابا من بلدة عبوين شمال غرب رام الله، أصيب بجروح خطيرة، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه، أثناء تواجده في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.