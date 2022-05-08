سعد الحريري: الهجوم الإرهابي غرب سيناء لا يستهدف استقرار مصر فقط بل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:25 مساءً - أدان سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي؛ الذي استهدف نقطة لرفع المياه في غرب سيناء، أمس السبت، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين.

وقال الحريري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد، إنه يشد الإدانة للهجوم الإرهابي الجبان؛ الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء بين القوات المسلحة المصرية.

وأكد الحريري، أن هذا العمل التخريبي لا يستهدف أمن واستقرار جمهورية مصر العربية فقط، بل كل الأمن العربي، معربا عن تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وأسر الضحايا بأخلص التعازي، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، قد أعلن أمس السبت، تمكن القوات من إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.



إحباط هجوم إرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء

وأوضح المتحدث العسكري، أن مجموعة من العناصر التكفيرية هاجمت نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وذكر أنه جار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكدًا استمرار جهود القوات المسلحة، في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

في هذا السياق، أدانت عدد من الدول؛ الهجوم الإرهابي غرب سيناء، مؤكدة دعمها الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب.