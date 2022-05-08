الأردن.. انخفاض إصابات فيروس كورونا بنسبة 63% خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 04:25 مساءً - أعلن مستشار رئاسة الوزراء الأردني لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، عن تسجيل 84 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع رقم 18 لعام 2022 والممتد بين الفترة 29ابريل إلى 6 مايو، وذلك مقارنة مع 225 حالة للأسبوع الوبائي 17 وبانخفاض حوالي 63%.

وأضاف البلبيسي، اليوم الأحد، إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأسبوع الحالي مقارنة مع وفاتين خلال الأسبوع الوبائي رقم 17.

وأشار إلى أن عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم اجراؤها خلال الأسبوع رقم 18 بلغت 7787 فحصا، مقارنة مع 18164 فحصا خلال الاسبوع 17 وبنسبة انخفاض 57%.

وأوضح ان عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 9 حالات مقارنة مع 14 حالة خلال الأسبوع رقم 17 وبنسبة انخفاض حوالي 36%.

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 1.1%، مقارنة مع 1.2% خلال الأسبوع الوبائي رقم 17 وانخفاض حوالي 8%، وعدد الحالات النشطة 54 حالة .