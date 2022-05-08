عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 10:25 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول الهيكل المزعوم.

كما أفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرين محررين، من قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.