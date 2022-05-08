فصائل فلسطينية تدين الهجوم على الجيش المصري شرق قناة السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 مايو 2022 09:28 صباحاً - أدانت فصائل فلسطينية اليوم الأحد الهجوم الذي وصفته بالإرهابي واستهدف موقعاً للجيش المصري شرق قناة السويس و أدى لاستشهاد وجرح عددٍ من الجنود والضباط.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي “لقد جاء هذا الاعتداء الإرهابي في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس والمسجد الأقصى لعدوان واسع يستهدف كل أمتنا، وبالتالي فإن هذه الأعمال هدفها حرف الأنظار عن الإرهاب الصهيوني وتمزيق وحدة شعوب الأمة واغراقها في أتون الفتن والصراعات الداخلية”.

وعبرت حركة الجهاد عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية في مواجهة كل محاولات العبث بأمنها والنيل من استقرارها لخدمة الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدمت بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري الشقيق وإلى عائلات الشهداء، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

بدورها، عبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن تعازيها لعائلات الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى ، وقالت إن “هذه العمليات الإرهابية لن تنجح في تحقيق أهدافها”. مؤكدة تضامنها مع مصر وشعبها في مواجهة الإرهاب.

من جهته، أكد حزب الشعب الفلسطيني تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب الذي يستهدف دورها ومكانتها كما يستهدف وحدة أراضيها.

وشدد الحزب أن الشعب المصري وقواته المسلحة لن تثنيه هذه الهجمات الإرهابية ولن تنال من إرادة مصر وعزيمتها .

من ناحيتها، اعتبرت الجبهة الشعبية أن هذه العملية الإرهابيّة تأتي في سياق مخطط استهداف الدولة المصريّة وسيادتها ووحدة وأراضيها.