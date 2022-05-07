الأردن يدين الهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:22 مساءً - أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الهجوم الإرهابى الجبان الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من أفراد القوات المسلحة المصرية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للوزارة.

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى فى بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .