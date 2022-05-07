البرلمان العربى ينعى شهداء الهجوم الإرهابى على نقطة رفع مياه غربى سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:22 مساءً - أدان عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى واستنكر بشدة الهجوم الإرهابى الجبان على نقطة رفع مياه غربى سيناء، والذى أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود مصريين، وإصابة 5 أفراد آخرين، مشيدًا بالجهود الحثيثة التى يقوم بها رجال القوات المسلحة المصرية البواسل فى مكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية، مثمنًا عاليًا التضحيات الغالية التى يقدمها أبناء الجيش المصرى العظيم من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وحفظ أمنه واستقراره، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة المصرية والشعب المصرى فى شهداء هذا العمل الإرهابى الجبان، سائلًا المولى عز وجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد العسومى تضامن البرلمان العربى التام مع مصر فيما تتخذه من إجراءات حفاظًا على أمنها واستقرارها، مشددًا على رفضه لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التى تستهدف شريانًا هامًا من شرايين النقل والملاحة فى العالم، والذى يعتبر أحد أكثر الممرات المائية استخدامًا على مستوى العالم.