الإمارات.. غرامة لا تقل عن 300 ألف درهم لمن أتاح محتوى إلكترونى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:28 مساءً - قالت النيابة العامة فى الإمارات، اليوم السبت، أن غرامة من أتاح محتوى إلكتروني غير قانوني والامتناع عن إزالته، لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، وذلك طبقا للمادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأشارت النيابة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - إلى أنه يعاقب بالغرامة كل من استخدم موقع أو حساب إلكتروني في تخزين أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وكذلك من امتنع عن الامتثال كليا أو جزئيا لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 170,219 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‏‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 900,026 حالة.

‏‎ كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 235 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 883,975 حالة.