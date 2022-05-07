العراق تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 05:22 مساءً - سجل العراق 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، منها 15 إصابة في العاصمة بغداد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة العراقية السبت أن العراق سجل اليوم 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلاها في بغداد بواقع 15 إصابة، و13 في اربيل، و5 اصابات في كل من البصرة وبابل، 4 النجف، 3 كربلاء وواسط، 2 الديوانية وديالى، 1 دهوك، نينوى، صلاح الدين.

فيما لم تسجل باقي محافظات العراق اية اصابات بفيروس كورونا خلال السبت. وبهذه الاصابات يصل عدد المصابين الكلي منذ تفشي الجائحة ولغاية الان الى 2325522 إصابة.

ولم تسجل محافظات العراق أية حالات للوفيات بهذا الفيروس الذي حصد لغاية السبت 25213 شخصا في عموم البلاد.