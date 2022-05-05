الكسواني يدعو الفلسطينيين إلى شد الرحال والرباط في الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:28 صباحاً - أطلق مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني دعوة إلى شد الرحال للمسجد والرباط فيه بهدف إفشال مخططات الاحتلال.

وكانت مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس.

وقال الكسواني إن الاحتلال منع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى واعتدى على المعتكفين.

وأشار إلى اعتقال عدد يقدر بنحو 5 شبان فلسطينيين من باحات المسجد. مؤكدا أن “الاقتحامات لن تغير واقع المسجد الأقصى المبارك”.

وأفادت مراسلة الغد بأن عشرات الفلسطينيين يتواجدون في باحات الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين، كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المعتكفين بالمسجد الأقصى وأغلقت بوابات المسجد بشكل كامل ومنعت الدخول إليه.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت من انتهاك المستوطنين الإسرائيليين للأماكن المقدسةِ اليوم وفي مقدمتها المسجدُ الأقصى المبارك، وقالت إن السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى دليلٌ جديدٌ على نوايا حكومةِ الاحتلال بتصعيد الأوضاع ورفضها لدعوات وجهودِ التهدئةِ المبذولة.