صاروخ كاتيوشا يستهدف شارع أبو نواس في بغداد بالعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:28 صباحاً - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بسقوط قذيفة صاروخية في بغداد دون وقوع خسائر بشرية.

وأشار مراسل الغد إلى أن صاروخ كاتيوشا استهدف شارع أبو نواس في بغداد فجر اليوم.

وأظهرت صورا لموقع الاستهداف أن القذيفة أصابت أحد المباني بأضرار طفيفة.

كما عثرت القوات الأمنية على منصة إطلاق الصاروخ في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وكان صاروخ قد استهدف السبت الماضي قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية وأخرى دولية غربي بغداد، دون وقوع أي خسائر، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع».