رئيس وزراء فلسطين يضع إكليل زهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 01:25 مساءً - وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد وذلك نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وهنأ رئيس الوزراء أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، بعيد الفطر، وتوجه بالتحية للأسرى خلف القضبان، ولأسر الشهداء، الذين يتذكرون أبناءهم في هذه المناسبة.

وقال اشتية: "تمر هذه المناسبة على شعبنا وهو يواجه الاحتلال البغيض بكل إجراءاته، مستذكرا أبناء شعبنا في الشتات، في مخيمات لبنان، وسوريا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وحيثما وجدوا" ..مضيفا "شعبنا ينظر إلى القدس، وكل عيوننا نحوها".