الرئيس التونسي: تمثيل المنظمات الوطنية في الحوار الوطني واستثناء من خربوا وجوعوا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:26 مساءً - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستنهي أعمالها في ظرف أيام، مشيرا إلى أن القضايا والاختيارات واضحة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التونسي قيس سعيد، إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي أكد خلالها، أن تلك اللجنة ستتكون من لجنتين إحداهما ستتكفل بالحوار الوطني، وفق ما جاء في كلمته.

ولم يكشف الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تركيبة هذه اللجنة التي ستتألف من لجنتين، موضحا أن هذا الإعلان يأتي عملا بالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية.

وفيما يخص الحوار الوطني، كشف الرئيس التونسي أن المنظمات الوطنية الأربع ستكون ممثلة في هذا الحوار، الذي سيستثنى منه من خربوا وجوعوا ونكلوا بالشعب.

وأشار قيس سعيد إلى أن الحوار سيكون مفتوحا مع من انخرطو في حركة التصحيح في 25 يوليو، دون تحديد هذه الأطراف.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم إعداد دستور جديد للبلاد، حيث سيتم إقراره عن طريق استفتاء شعبي في يوم 25 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاحد، لـ العميد صادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري والعميد محمد صالح بن عيسي الخبير القانوني رئيس مركز جامعة الدول العربية في تونس.