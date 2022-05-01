الأمم المتحدة: 23 مليون يمنى يحتاجون للمساعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:26 مساءً -

دعت الأمم المتحدة إلى الاستفادة من «فرصة» الهدنة التى توصل إليها طرفا الصراع فى اليمن، لزيادة وصول المساعدات للبلد الغارق فى الحرب، حيث تسعى المنظمات الإنسانية لجمع 4.3 مليارات دولار خلال عام 2022.

وأكدت الأمم المتحدة فى بيان، أمس، أن أكثر من 23 مليون شخص، أو نحو ثلاثة أرباع سكان اليمن يحتاجون للمساعدات.

وتتوقع الأمم المتحدة أن «يحتاج 19 مليون شخص، وهو رقم قياسى تم تسجيله، إلى المساعدات الغذائية فى النصف الثانى من العام» مشيرة إلى أن 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل فى مستويات حرجة.

فى غضون ذلك، اعتبرت الحكومة اليمنية أن انتهاكات ميليشيات الحوثى للهدنة تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام واستغلالها لتحقيق مكاسب على الأرض، ووثّق الجيش اليمنى 1924 خرقاً حوثيا للهدنة الأممية خلال 21 يوماً من إعلانها.