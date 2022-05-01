تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 05:22 مساءً - أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية اليوم الأحد حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 339 إصابة جديدة، كما تعافت 419 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 563 ألفا و892 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1475 حالة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

‌ وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 240 إصابة جديدة بإجمالي 898 ألفا و811 حالة، وشفاء 392 حالة جديدة بإجمالي 882 ألفا و223 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 إصابة جديدة، وشفاء 209 حالات، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و325 ألفا و175 حالة، والشفاء إلى مليونين و297 ألفا و956 حالة بنسبة 98.8%، واستقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و211 حالة وفاة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.